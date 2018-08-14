Эксперт объяснил увеличение трат США на оборонные цели

Экс-глава международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский во вторник, 14 августа, объяснил, почему траты Соединенных Штатов Америки на оборону были увеличены.

Эксперт заявил, что принятие крупнейшего оборонного бюджета за всю историю США напрямую связано с высокими ценами на американское оружие. Бужинский подчеркнул, что цены на вооружение, произведенное в Штатах, примерно в шесть раз выше, чем на российское, передает РИА "Новости".

Специалист привел в качестве примера разницу в цене истребителя F-35, стоимость которого достигает 31 миллиона долларов и российского летательного аппарата Су-34 стоимостью 6 миллионов.