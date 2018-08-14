Политолог рассказал, почему Украина не лишает крымчан гражданства
14 августа 2018, 11:31 [ «Аргументы Недели» ]
Киевский эксперт Александр Дудчак дал комментарии по поводу заявления депутата Верховной Рады Юрия Березы, который считает, что жителей «оккупированных территорий» Украины надо лишить украинских паспортов.
По словам Дудчака, это дает возможность Киеву заявлять о большом числе украинцев в Крыму, да и не только крымчан. Он отметил в интервью "СП", что закон Украины не запрещает множественное гражданство . В Конституцию Незалежной написано: Ст. 4 "В Украине существует единое гражданство…". Тем самым наличие другого гражданства у человека, живущего на территории Украины, не признается украинской властью, но этот факт и не наказывается, его считают гражданином страны, и это проблема исключительно киевских властей.
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