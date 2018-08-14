Спасателям удалось спустить с горы Казбек в Грузии туриста из России

Гражданина России удалось безопасно спустить с горы Казбек в Грузии. Соответствующую информацию предоставили в службе по управлению чрезвычайными ситуациями страны во вторник утром, 14 августа.

Спасатели смогли спустить молодого человека с участка склона Казбека, расположенного на высоте около 3,6 тысячи метров, передает сегодня РИА "Новости".

В ведомстве уточнили, что россиянин не мог самостоятельно передвигаться, поскольку у него серьезные проблемы со здоровьем. К настоящему моменту туриста уже доставили в медицинское учреждение. Известно, что в операции принимал участие вертолет пограничной полиции.