Украина выразила США благодарность за выделение $250 млн на военную помощь

Власти Украины выразили благодарность своему "ключевому стратегическому партнеру" США за помощь в сфере безопасности. Ранее стало известно, что Вашингтон выделил Киеву на эти цели 250 млн долларов.

Украинское посольство в США в связи с подписанием оборонного бюджета Соединенных Штатов на 2019 год отметило, что американские власти последовательно оказывают поддержку Украине в борьбе с "российской агрессией". Об этом говорится на официальной страничке дипмиссии в Facebook.

Напомним, в минувший понедельник, 13 августа, президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет в объеме около 716 миллиардов долларов.