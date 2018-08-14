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Украина выразила США благодарность за выделение $250 млн на военную помощь
14 августа 2018, 10:31 [ «Аргументы Недели» ]
Власти Украины выразили благодарность своему "ключевому стратегическому партнеру" США за помощь в сфере безопасности. Ранее стало известно, что Вашингтон выделил Киеву на эти цели 250 млн долларов.
Украинское посольство в США в связи с подписанием оборонного бюджета Соединенных Штатов на 2019 год отметило, что американские власти последовательно оказывают поддержку Украине в борьбе с "российской агрессией". Об этом говорится на официальной страничке дипмиссии в Facebook.
Напомним, в минувший понедельник, 13 августа, президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет в объеме около 716 миллиардов долларов.
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