Составлен рейтинг самых комфортных для проживания городов планеты

Специалисты составили рейтинг наиболее удобных и комфортных для жизни городов планеты. Эксперты учитывали чистоту окружающей среду, уровни здравоохранения и образования и степень культурного наследия.

Эксперты назвали самые грибные места России

Согласно последней информации, на первом месте оказалась столица Австрии Вена. Вторую строчку занял австралийский Мельбурн, а третью – японский город Осака, передает m24.ru.

Известно также, что в первой десятке наиболее комфортных городов мира оказались Сидней, Калгари, Ванкувер, Токио, Торонто, Копенгаген, а также Аделаида. Как отмечает издание The Economist, Москва в вышеуказанном рейтинге разместилась лишь на 68-й позиции.