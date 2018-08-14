Составлен рейтинг самых комфортных для проживания городов планеты
14 августа 2018, 10:10 [ «Аргументы Недели» ]
Специалисты составили рейтинг наиболее удобных и комфортных для жизни городов планеты. Эксперты учитывали чистоту окружающей среду, уровни здравоохранения и образования и степень культурного наследия.
Согласно последней информации, на первом месте оказалась столица Австрии Вена. Вторую строчку занял австралийский Мельбурн, а третью – японский город Осака, передает m24.ru.
Известно также, что в первой десятке наиболее комфортных городов мира оказались Сидней, Калгари, Ванкувер, Токио, Торонто, Копенгаген, а также Аделаида. Как отмечает издание The Economist, Москва в вышеуказанном рейтинге разместилась лишь на 68-й позиции.
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