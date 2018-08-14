Украина получит от Канады крупную партию снайперских винтовок

Сегодня стало известно, что Канада направит Украине крупную партию снайперских винтовок. Согласно последним данным, сделка была одобрена канадским Министерством иностранных дел на прошлой неделе.

Поставками винтовок на общую сумму 770 тысяч долларов будет заниматься компания PGW Defence Technologies, передает во вторник "Росбалт", ссылаясь на издание Ottawa Citizen. В МИД Канады контракт комментировать отказались, заявив, что у вышеуказанной фирмы имеются собственные "коммерческие интересы".

Отметим также, что в феврале прошлого года канадская компания Colt Canada объявила о скорой продаже Киеву примерно 100 тысяч винтовок.