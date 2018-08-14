В Киеве озвучили новый способ отобрать у России Крым и Краснодарский край
14 августа 2018, 09:20 [ «Аргументы Недели» ]
В украинском правительстве придумали новый способ отобрать у России ее южные регионы. С соответствующим заявлением в СМИ выступил Владимир Омелян, министр инфраструктуры соседнего государства.
Чиновник отметил, что Киев готов восстановить водоснабжение Крыма, прекратившееся после его присоединения к РФ. По словам Омеляна, Москва в обмен на это должна передать Украине полуостров, а также Кубань, пишет сайт «Русская весна».
Крым стал российским регионом в 2014 году по итогам состоявшегося там референдума. Украинские власти результаты голосования не признали и объявили полуостров оккупированным. В Киеве регулярно озвучивают различные способы «возвращения» Крыма, часть данных предложений предусматривает военные действия против РФ. Кроме того, в соседнем государстве неоднократно заявляли о территориальных претензиях, касающихся Кубани.
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес