В украинском правительстве придумали новый способ отобрать у России ее южные регионы. С соответствующим заявлением в СМИ выступил Владимир Омелян, министр инфраструктуры соседнего государства.

Чиновник отметил, что Киев готов восстановить водоснабжение Крыма, прекратившееся после его присоединения к РФ. По словам Омеляна, Москва в обмен на это должна передать Украине полуостров, а также Кубань, пишет сайт «Русская весна».

Крым стал российским регионом в 2014 году по итогам состоявшегося там референдума. Украинские власти результаты голосования не признали и объявили полуостров оккупированным. В Киеве регулярно озвучивают различные способы «возвращения» Крыма, часть данных предложений предусматривает военные действия против РФ. Кроме того, в соседнем государстве неоднократно заявляли о территориальных претензиях, касающихся Кубани.