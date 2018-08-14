Тимошенко сравнила украинцев с рабами в Древнем Египте

Лидер украинской политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о бедственном положении жителей страны и сравнила их с рабами Древнего Египта. Она считает зарплаты в стране издевательством. Чем обернулся безвизовый режим для украинцев

В качестве примера Тимошенко рассказала, что сейчас начали принимать яблоки от жителей украинских сел и назвала, за какую "феноменальную" цену: 30-40 копеек за килограмм. "Рабы в Древнем Египте во времена Тутанхамона имели большие заработки", - отметила Тимошенко.

Политик подчеркивает, что для жителей Украины должны быть созданы такие условия, чтобы им не нужно было работать за границей. Например, по ее словам, на денежные переводы украинцев, трудящихся в Польше, могут существовать те, кто остался на родине. Тимошенко считает, что успешным является государство, граждане которого ездят в другие страны не искать лучшей доли, а чтобы отдохнуть.





