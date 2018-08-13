Средства ПВО авиабазы Хмеймим за сутки сбили пять беспилотников

За прошедшие сутки средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы авиабазы Хмеймим обнаружили и уничтожили пять запущенных боевиками беспилотных летательных аппаратов.

«За прошедшие сутки средствами контроля воздушного пространства авиабазы Хмеймим и города Алеппо были обнаружены пять беспилотных летательных аппаратов. Все они были запущены с подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории Идлибской зоны деэскалации», - сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Цыганков.

Все цели были уничтожены средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. На авиабазе Хмеймим пострадавших нет, она функционирует в штатном режиме, сообщает RT.