Средства ПВО авиабазы Хмеймим за сутки сбили пять беспилотников
13 августа 2018, 22:28 [ «Аргументы Недели» ]
За прошедшие сутки средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы авиабазы Хмеймим обнаружили и уничтожили пять запущенных боевиками беспилотных летательных аппаратов.
«За прошедшие сутки средствами контроля воздушного пространства авиабазы Хмеймим и города Алеппо были обнаружены пять беспилотных летательных аппаратов. Все они были запущены с подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории Идлибской зоны деэскалации», - сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Цыганков.
Все цели были уничтожены средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. На авиабазе Хмеймим пострадавших нет, она функционирует в штатном режиме, сообщает RT.
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