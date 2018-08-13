Водителя убитых в ЦАР журналистов заключили под стражу

Посольство России в Центральноафриканской Республике сообщило, что водителя убитых российских журналистов поместили в тюрьму, чтобы не подвергать его жизнь опасности.

Водитель погибшей в ЦАР российской съемочной группы на данный момент проходит по делу об убийстве как свидетель. Его свободу ограничили из соображений его же безопасности. Его свидетельские показания понадобятся группе российских следователей, прибытия которых со дня на день ожидают в российском дипведомстве в ЦАР.

В Центральноафриканской Республике 30 июля погибла съемочная группа, состоявшая из российских журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева. В связи с этим СК РФ возбудил уголовное дело по статье «убийство». Дата прибытия группы российских следователей в ЦАР пока неизвестна, сообщает РИА Новости.