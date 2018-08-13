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Маттео Сальвини снова отказал судну «Аквариус» в доступе в Италию
13 августа 2018, 19:45 [ «Аргументы Недели» ]
Министр внутренних дел и вице-премьер Италии Маттео Сальвини в очередной раз запретил судну «Аквариус», на котором сейчас находится 141 беженец из стран Африки, доступ в итальянские порты.
«Корабль может отправляться куда угодно, но только не в Италию», - заявил Маттео Сальвини. Глава МВД Италии также призвал усилить борьбу с международными преступными группировками, которые делают свой бизнес на нелегальной доставке мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки в Европу.
В свою очередь, благотворительная организация, занимающаяся тем, что вылавливает в Средиземном море и доставляет в страны Европы беженцев, сообщила, что судну «Аквариус» отказала в швартовке в своих портах уже не только Италия, но и Мальта. Организация призвала власти Европейского союза найти какое-то решение, сообщает RT.
В июне Италия отказалась принять в своих портах сотни беженцев с судна «Аквариус». Тогда ситуацию удалось решить таким образом, что часть мигрантов приняла Франция, другую часть – Испания.
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