Маттео Сальвини снова отказал судну «Аквариус» в доступе в Италию

Министр внутренних дел и вице-премьер Италии Маттео Сальвини в очередной раз запретил судну «Аквариус», на котором сейчас находится 141 беженец из стран Африки, доступ в итальянские порты. В Испанию начали прибывать сотни мигрантов

«Корабль может отправляться куда угодно, но только не в Италию», - заявил Маттео Сальвини. Глава МВД Италии также призвал усилить борьбу с международными преступными группировками, которые делают свой бизнес на нелегальной доставке мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки в Европу.

В свою очередь, благотворительная организация, занимающаяся тем, что вылавливает в Средиземном море и доставляет в страны Европы беженцев, сообщила, что судну «Аквариус» отказала в швартовке в своих портах уже не только Италия, но и Мальта. Организация призвала власти Европейского союза найти какое-то решение, сообщает RT.

В июне Италия отказалась принять в своих портах сотни беженцев с судна «Аквариус». Тогда ситуацию удалось решить таким образом, что часть мигрантов приняла Франция, другую часть – Испания.