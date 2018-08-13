В Кремле подтвердили дату встречи Путина и Меркель в Германии

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель встретятся 18 августа в Берлине. "В ФРГ подтверждаю. Путин будет в Берлине в субботу, 18 августа", — сказал Песков. Названы возможные темы переговоров Путина и Меркель 18 августа

Официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт заявил, что президент России Владимир Путин в ближайшую субботу, 18 августа, отправится в Берлин на встречу с Ангелой Меркель. По его данным, переговоры лидеры двух стран пройдут во дворце Мезеберг.

Сегодня появились предположения, какие темы могут затронуть Владимир Путин и Ангела Меркель в рамках грядущей встречи. По данным Зайбера, политики в ходе переговоров могут поделиться мнениями насчет целого ряда вопросов, касающихся двусторонних отношений и сотрудничества в сфере энергетики Кроме того, не исключено, что Путин и Меркель обсудят урегулирование конфликтов в Сирии и на Украины.