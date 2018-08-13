В Госдуме прокомментировали заявление украинского генерала о планах России

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал заявление украинского генерал-лейтенанта запаса Игоря Романенко о планах России «дойти до Днепра». Украинский генерал обвинил Россию в планах дойти "до Днепра"

«Когда такие заявления делают политики, это можно расценить как попытку получить очередные очки в рейтингах. Но, если об этом говорит человек в звании генерал-лейтенанта, он должен как-то обосновать свои слова, подтвердить их какими-то документами. Иначе подобные заявления не делают чести любому офицеру любой армии, даже украинской», - сказал Александр Шерин.

По мнению Александра Шерина, Киеву не стоит рассчитывать на значимую помощь Запада с его антироссийскими санкциями в своем противостоянии Москве.

«При всей своей дерзости, США прекрасно понимают, с кем можно мериться силами, а с кем нельзя. Так что всякие попытки рассчитывать на помощь американцев против России тщетны. Такие пустые и опрометчивые заявления недостойны генерал-лейтенанта. Слово офицера на Украине ничего не значит. Нам не о чем с ними говорить», - приводит RT мнение российского парламентария.