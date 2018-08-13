Пользователи сети посмеялись над «новым» украинским основным боевым танком Т-72АМТ, кадры с огневых испытаний которого опубликовал сегодня президент Украины Петр Порошенко. Порошенко продемонстрировал кадры испытаний модернизированного танка

Ранее Петр Порошенко анонсировал начало боевых испытаний якобы нового основного танка Т-72АМТ, разработанного Киевским бронетанковым заводом.

«Да все уже видели, на что они способны, на соревнованиях НАТО. Ваши на танковом биатлоне уже показали, что украинские танки, как и все остальное оружие украинского производства – это обычный мусор. Кстати, чем он стреляет – тушенкой или кастрюлями?», - отозвались пользователи в комментариях.

Пользователи также в очередной раз указали Порошенко, что все восхваляемые им якобы «новые украинские разработки» на самом деле являются не более чем попытками модернизировать устаревшее советское вооружение, причем зачастую неудачными.

«Цифра 72 в названии танка означает 1972 год разработки. В те времена воевали еще с конницей. А пехота была вооружена мечами и луками. Только Порошенко об этом не рассказывайте», - протроллили Порошенко комментаторы.

Киев уже неоднократно попадался на попытках выдать модернизацию устаревшего советского вооружения за новые украинские разработки. Эксперты давно уже пришли к выводу, что украинская оборонка стремительно деградирует и просто не в состоянии создать ничего нового, сообщает РИА Новости.