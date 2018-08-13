Порошенко продемонстрировал кадры испытаний модернизированного танка

Основной боевой танк ВСУ Т-72АМТ будет проходить огневые и ходовые испытания на армейских полигонах. Боевую машину собрали на Киевском бронетанковом заводе. Танк может использовать высокоточные управляемые ракеты «Комбат».

Украинский лидер Петр Порошенко показал видео с украинским боевым танком. Он заявил, что танк сможет уничтожить бронетехнику противника на дальности до 5 км при помощи высокоточного оружия. У нового украинского танка есть приборы ночного видения с новейшими электронно-оптическими преобразователями третьего поколения и ночной прицел.

Также новый танк получил также элементы динамической защиты нового поколения и противокумулятивные решетки, сообщила пресс-служба «Укроборонпрома».