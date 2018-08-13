Скончался посол России в Непале Андрей Будник

Российское дипломатическое представительство в Непале сообщило о скоропостижной смерти посла России в Демократической Республике Непал Андрея Сергеевича Будника.

«Посольство России в Непале с глубоким прискорбием извещает о скоропостижной кончине Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Демократической Республике Непал Андрея Сергеевича Будника», - сообщили российские дипломаты.

Андрей Сергеевич Будник закончил МГИМО МИД СССР и в 1978 году поступил на дипломатическую службу. В разные годы он служил в дипломатических представительствах России в Индии, Пакистане и Непале. Он скончался в возрасте 65 лет. В память о безвременно ушедшем руководителе российского представительства в Непале в посольстве открыта Книга соболезнований.