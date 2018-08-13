В Якутии обнаружили останки мамонта

Ученые на днях обнаружили в Верхоянском районе (Якутия) останки мамонта с мягкими тканями и шерстью. Скелет сохранился не полностью, однако специалисты все-таки смогут изучить древнее животное.

Во время экспедиции исследователи нашли замороженную в вечной мерзлоте тушу жеребенка ископаемой лошади. Также вчера, 12 августа, обнаружили неполный скелет мамонта.

Далее ученые отправились на «кладбище мамонтов» Юнюген в 220 километрах вниз по реке Яна, пишет Ридус.