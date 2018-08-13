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В Якутии обнаружили останки мамонта
13 августа 2018, 15:27 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые на днях обнаружили в Верхоянском районе (Якутия) останки мамонта с мягкими тканями и шерстью. Скелет сохранился не полностью, однако специалисты все-таки смогут изучить древнее животное.
Во время экспедиции исследователи нашли замороженную в вечной мерзлоте тушу жеребенка ископаемой лошади. Также вчера, 12 августа, обнаружили неполный скелет мамонта.
Далее ученые отправились на «кладбище мамонтов» Юнюген в 220 километрах вниз по реке Яна, пишет Ридус.
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