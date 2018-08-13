Министр Сирии обратился к правительству Германии с просьбой отменить санкции

Министр местного управления и экологии Сирии Хусейн Махлюф, возглавляющий координационный комитет страны по возвращению беженцев, обратился к правительству Германии с просьбой отменить санкции против Сирии. По его словам, это поможет возвращению беженцев на родину.

В ходе пресс-конференции Махлюф обратился к властям Берлина через немецкого журналиста. «Я хочу через вас обратиться к правительству Германии и попросить отменить односторонние санкции в отношении Сирии», - заявил он. По мнению министра, санкции Евросоюза против Сирии навязаны со стороны Соединённых Штат. Из-за санкционных ограничений замедляется процесс восстановления Сирии, и не развивается экономика страны, передаёт РИА Новости.