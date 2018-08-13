В армии ДНР раскрыли информацию об уничтожении ополченцами снайперов ВСУ

В зоне конфликта в Донбассе уничтожены снайперы Вооруженных сил Украины. Соответствующую информацию в беседе с журналистами раскрыл спикер армии самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.

Выступая на брифинге, представитель ополченцев отметил, что противник увеличил интенсивность обстрелов населенных пунктов, расположенных на территории народной республики. В качестве ответной меры защитники ДНР ликвидировали снайперскую пару, работавшую в районе села Сосновское. По словам Безсонова, уничтоженные военные несли службу в 36-й бригаде морской пехоты ВСУ.

Ранее сообщалось, что политолог из Львова Олег Хавич призвал отпустить воюющий с киевскими силовиками Донбасс в Россию. Согласно оценке эксперта, нынешний курс украинских властей, который предусматривает подчинение всех граждан страны одной идеологии, ведет в тупик.