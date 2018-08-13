СМИ: в Иране представили баллистическую ракету нового поколения

В понедельник, 13 августа, иранские военные показали баллистическую ракету нового поколения Fateh Mubeen. Соответствующую информацию сегодня днем предоставили в Министерстве обороны страны.

На презентации снаряда, в частности, присутствовал глава ведомства Амир Хатами, который поздравил армию с этим событием. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство Tasnim, министр подчеркнул, что промышленность Ирана обеспечивает самые разные потребности страны в оборонной сфере.

Напомним, в минувшую пятницу, разведка США зафиксировала первое испытание баллистической ракеты Fateh в 2018 году. Известно, что снаряд, который пролетел 160 километров, был запущен с базы Корпуса стражей исламской революции.