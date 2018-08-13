СМИ рассказали об изучении Украиной возможности военного столкновения с Москвой

Высказывания киевского чиновника Георгия Туки свидетельствуют о том, что власти Украины изучают возможность войны с Российской Федерацией. Такая точка зрения изложена в материале, опубликованном отечественными интернет-СМИ.

Как сообщалось ранее, Тука заявил, что правительство страны в настоящее время рассматривает несколько вариантов давления на Москву в вопросе, касающемся ситуации, которая сложилась в Азовском море. Среди этих вариантов – применение силы.

Автор сайта «Русская весна» полагает, что слова Георгия Туки были адресованы Западу, на помощь которого Киев рассчитывает в вероятном вооруженном конфликте с Россией. В процитированной заметке отмечается, что у представителей украинской элиты нет шансов сохранить власть после выборов 2019 года, поэтому «они ищут возможности для бегства с награбленным». Одна из таких возможностей – война с РФ при поддержке сил на Западе, считает обозреватель.