Турция намерена и в дальнейшем укреплять связи с Россией
13 августа 2018, 13:11 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выступил с заявлением, что Анкара продолжает курс на дальнейшее укрепление её связей с Москвой.
По словам дипломата, политика Турции способствует защите общих интересов и достижению полезных результатов для двух стран. При этом глава МИД Турции подчеркнул, что благодаря такой доверительной политике Турция и Российская Федерация спокойно обсуждают разногласия и недопонимания, передают «РИА Новости».
«Мы продолжаем курс на дальнейшее укрепление наших связей с Россией. Наша политика открытая и прозрачная», - заявил Мевлют Чавушоглу.
Напомним, что 14 августа глава МИД РФ Сергей Лавров проведёт переговоры с турецким дипломатом Мевлютом Чавушоглу.
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