Турция намерена и в дальнейшем укреплять связи с Россией

Глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выступил с заявлением, что Анкара продолжает курс на дальнейшее укрепление её связей с Москвой.

По словам дипломата, политика Турции способствует защите общих интересов и достижению полезных результатов для двух стран. При этом глава МИД Турции подчеркнул, что благодаря такой доверительной политике Турция и Российская Федерация спокойно обсуждают разногласия и недопонимания, передают «РИА Новости».

«Мы продолжаем курс на дальнейшее укрепление наших связей с Россией. Наша политика открытая и прозрачная», - заявил Мевлют Чавушоглу.

Напомним, что 14 августа глава МИД РФ Сергей Лавров проведёт переговоры с турецким дипломатом Мевлютом Чавушоглу.