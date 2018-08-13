Возросло количество пострадавших при обрушении конструкции на концерте в Испании

Утром в понедельник, 13 августа, в средствах массовой информации появились данные о том, что количество пострадавших в ходе обрушения деревянной конструкции на концерте в Испании увеличилось.

Происшествие случилось в испанском городе Виго. К настоящему моменту известно о 312 травмированных гражданах. Как уточняет местное издание Faro de Vigo , сообщений о погибших в результате происшествия пока не поступало.

Сейчас водолазы тщательно обследуют местность, где произошло обрушение платформы, из-за которого множество людей упали в воду.

Ранее сообщалось, что травмы получили 266 человек.