В Днепропетровской области обнаружили 8 килограмм взрывчатки

В Днепропетровской области вблизи села Зайцево Синельниковского района сотрудники полиции нашли тайник с боеприпасами. В ходе расследования было обнаружено более 8 килограмм взрывчатки, 60 гранат РГД-5, Ф-1 и РГН с запалами, 12 дымовых шашек и 16 ящиков с патронами к разному оружию, два реактивных противотанковых гранатомета и шесть выстрелов к ним.

Как передают РИА Новости со ссылкой на украинский источник, о местонахождении тайника с боеприпасами сообщил местный житель. Мужчина собирал металлолом в лесополосе и обнаружил случайно тайник. Все боеприпасы изъяли и направили на экспертизу.

Напомним, что сегодня у гражданки Украины, прибывшей на территорию Крыма, пограничники изъяли оружие. По словам женщины, оружие принадлежит её отцу, который возит его с собой для самообороны.