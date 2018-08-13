Политолог из Львова призвал отпустить отколовшийся от Украины Донбасс в Россию

Киевские власти должны прекратить силовую операцию против отколовшихся от Украины народных республик Донбасса и отпустить их в Российскую Федерацию. Такое заявление сделал львовский политолог Олег Хавич.

Эксперта процитировал канал «Украинский кризис» в «Яндекс. Дзен». Согласно точке зрения Хавича, нынешний курс Киева, который предусматривает подчинение всех жителей страны одной идеологии, ведет в тупик. Политолог полагает, что центральная власть должна внести изменения в свою политику и предоставить регионам право на самоопределение. Если жители Донбасса хотят присоединится к России, нужно предоставить им эту возможность, полагает политолог.

В Донбассе с весны 2014 года продолжается вооруженный конфликт между сторонниками независимости региона и силами, подконтрольными Киеву. Ранее в понедельник сообщалось, что ополченцы обнаружили в зоне боевых действий спецгруппу Службы безопасности Украины, которая должна разоружить националистов, отказавшихся подчиняться приказам армейского командования.