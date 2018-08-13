Число погибших в Индонезии превысило 430 в результате землетрясения

Агентство Jakarta Post со ссылкой на Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB) страны сообщило, что количество пострадавших в результате землетрясения в Индонезии увеличилось до 436 человек.

Напомним, что 5 августа, в воскресенье, на индонезийском острове Ломбок произошло мощное землетрясение магнитудой 7,0. До этого был зафиксирован подземный толчок магнитудой 6,8. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Ранее 29 июля на том же острове произошло землетрясение магнитудой 6,4. В результате стихийного бедствия погибли 14 человек и 162 человека пострадали.