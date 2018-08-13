Проведение "Евровидения" в Израиле оказалось под угрозой
13 августа 2018, 11:34 [ «Аргументы Недели» ]
В понедельник стало известно, что проведение музыкального конкурса "Евровидение" в Израиле оказалось под угрозой. Власти страны до сих пор не дали ответ о готовности инвестировать в мероприятие.
Глава совета корпорации Гиль Омер в письме премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху отметил, что до решения вопроса осталось менее суток. Если в течение 24 часов Европейскому вещательному союзу не будут переведены 12 миллионов евро, то страна не сможет в будущем году принимать "Евровидение", передает РИА "Новости".
Омер подчеркнул, что ранее генеральный директор Минфина обещал обсудить с кабинетом министров вопрос о покрытии властями залоговой суммы для проведения конкурса, однако дал понять, что в бюджете Израиля подобные крупные расходы не предусматриваются.
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