В понедельник стало известно, что проведение музыкального конкурса "Евровидение" в Израиле оказалось под угрозой. Власти страны до сих пор не дали ответ о готовности инвестировать в мероприятие.

Глава совета корпорации Гиль Омер в письме премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху отметил, что до решения вопроса осталось менее суток. Если в течение 24 часов Европейскому вещательному союзу не будут переведены 12 миллионов евро, то страна не сможет в будущем году принимать "Евровидение", передает РИА "Новости".

Омер подчеркнул, что ранее генеральный директор Минфина обещал обсудить с кабинетом министров вопрос о покрытии властями залоговой суммы для проведения конкурса, однако дал понять, что в бюджете Израиля подобные крупные расходы не предусматриваются.