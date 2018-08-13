В Италии медсестра после смерти завещала больнице все сбережения, € 600 тысяч

Мария Болонья решила завещать все свои сбережения больнице после того, как потеряла сына и мужа, и осталась без близких родственников. Деньги уже поступили на счет госпиталя, поскольку женщина скончалась в возрасте 95 лет.

Больница на эти средства сделает новый гардероб, купит оборудование для переливания крови, а также отремонтирует столовую и вход в госпиталь, сообщает "Свободная пресса".

Умершая была жительницей итальянского города Триест. Там же находится и клиника, в которой женщина проработала всю свою жизнь.