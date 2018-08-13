Военный эксперт высказался о входе эсминца ВМС США в акваторию Черного моря

Военный эксперт высказался о входе эсминца ВМС США Carney в акваторию Черного моря. Ранее стало известно, что судно прибыло в эти воды для того, чтобы продемонстрировать приверженность безопасности в регионе.
Коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков отметил, что США вряд ли удастся нарастить свое присутствие в Черном море. Он добавил, что всем понятно – в Крыму находится большое количество средств береговой обороны, вследствие чего американскому эсминцу будет неудобно находиться в этих водах.
Эксперт в разговоре с RT
подчеркнул, что постоянное присутствие кораблей ВМС США у российских границ будет продолжаться и в будущем. Леонков добавил, что в Черное море в последнее время периодически заходит американский корабль координации и связи, кроме того, в акватории часто проходят учения. Более того, Штаты оказывают поддержку тем странам, которые изъявили желание вступить в НАТО.