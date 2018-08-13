Сезон дождей в Индии унес жизни более 770 человек

В Индии с момента наступления сезона муссонных дождей погибли уже более 770 человек. Соответствующие данные утром в понедельник, 13 августа, предоставили в Министерстве внутренних дел страны.

Сильнее других от стихии пострадал штат Керала, где жертвами стали 187 человек. Далее следуют Уттар-Прадеш, где была зафиксирована 171 жертва, Западная Бенгалия (170 жертв), а также Махараштра (139 умерших).

Кроме того, данные о погибших из-за сильнейших дождей поступали из штатов Гуджарат, Ассам и Нагаленд, передает РИА "Новости". Известно также, что 30 человек по-прежнему считаются пропавшими без вести, а еще 250 обратились к врачам за помощью, поскольку получили ранения различной степени тяжести.