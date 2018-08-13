Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон рассказал о "позоре" своей страны. Согласно последней информации, дипломат считает гербовый сбор в Соединенном Королевстве "абсурдно высоким".

Экс-глава британского внешнеполитического ведомства убежден, что позором страны является отсутствие доступного для граждан жилья. Джонсон призвал премьер-министра Великобритании Терезу Мэй положить конец этой ситуации, поскольку она становится критической, передает "Экономика сегодня".

Отмечается, что бывший министр решил переключить внимание на тему жилья, поскольку ранее его дебаты с Мэй приняли не самый приятный оборот. Она жестко отреагировала на слова Джонсона о женщинах в бурках, которые, по его мнению, похожи на "бандитов" или "почтовые ящики", уточняет ФАН.