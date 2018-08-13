Отец Меган Маркл рассказал, почему на самом деле не попал на свадьбу дочери

Отец бывшей американской актрисы, а ныне супруги британского принца Гарри Меган Маркл решил рассказать, почему не попал на свадьбу дочери. Ранее мужчина весьма нелестно отзывался о наследнице в СМИ.



В одном из новых интервью Томас Маркл заявил, что общался с принцем лишь по телефону и добавил, что в рамках одного из таких разговоров Гарри объяснил ему, как следует общаться с прессой. Мужчина, однако, не послушал мужа дочери – впоследствии в СМИ вспыхнул скандал с фотографиями Меган, которые ее отец продал журналистам. Якобы именно из-за этого инцидента его и не пригласили на королевскую свадьбу, передает teleprogramma.pro.

Томас теперь очень сожалеет о содеянном и признается, что сделал это не ради денег. Он отметил, что извинился перед дочкой и ее супругом, однако хороших отношений с ними ему уже не вернуть, уточняет Daily mail.