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Российский писатель придумал рецепт завершения гражданской войны в Донбассе
13 августа 2018, 08:37 [ «Аргументы Недели» ]
Озвучен рецепт завершения вооруженного конфликта на востоке Украины. С соответствующим заявлением на встрече с жителями Луганска выступил российский писатель Николай Стариков, видео с мероприятия выложено в интернете.
Стариков полагает, что Москва должна выдать паспорта РФ жителям противостоящих Киеву ДНР и ЛНР. Кроме того, по мнению писателя, данными документами нужно обеспечить граждан Украины, находящихся «по ту сторону». Это приведет к окончанию боевых действий и изменению сути украинского государства, отметил Стариков.
Вооруженное противостояние в Донбассе, носящее характер гражданской войны, продолжается пятый год. Накануне сообщалось, что силовые структуры ДНР разоблачили шпиона, который работал на Киев. Житель самопровозглашенного государства передавал сведения украинской стороне с января 2018-го.
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