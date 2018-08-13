Российский писатель придумал рецепт завершения гражданской войны в Донбассе

Озвучен рецепт завершения вооруженного конфликта на востоке Украины. С соответствующим заявлением на встрече с жителями Луганска выступил российский писатель Николай Стариков, видео с мероприятия выложено в интернете.

Стариков полагает, что Москва должна выдать паспорта РФ жителям противостоящих Киеву ДНР и ЛНР. Кроме того, по мнению писателя, данными документами нужно обеспечить граждан Украины, находящихся «по ту сторону». Это приведет к окончанию боевых действий и изменению сути украинского государства, отметил Стариков.

Вооруженное противостояние в Донбассе, носящее характер гражданской войны, продолжается пятый год. Накануне сообщалось, что силовые структуры ДНР разоблачили шпиона, который работал на Киев. Житель самопровозглашенного государства передавал сведения украинской стороне с января 2018-го.