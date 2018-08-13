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Советский Винни Пух привел в восторг критиков из США
13 августа 2018, 08:35 [ «Аргументы Недели» ]
Советский Винни Пух привел в восторг жителей Соединенных Штатов Америки. Кинообозреватель одного из американских изданий, высоко оценила труд мультипликаторов, создавших этого сказочного персонажа.
Данный герой, по мнению критика Натальи Винкельман, является очень странным, по-настоящему детским и простым. Как сообщает портал m24.ru, о советском Винни Пухе в США вспомнили в ходе выхода в прокат новой картины под названием "Кристофер Робин", в которой сыграл Юэн Макгрегор.
Журналистка убеждена, что медвежонок, которого озвучил легендарный актер Евгений Леонов, куда более забавный, чем его американский "брат". Как отмечает kp.ru, особенно восхищают зрителей моменты, когда Винни попадает в неловкую ситуацию и с изумлением смотрит с экрана на зрителей.
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