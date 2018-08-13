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У судна "Механик Погодин" есть разрешение на вход в порт Херсона
13 августа 2018, 08:07 [ «Аргументы Недели» ]
Российский танкер "Механик Погодин", заблокированный на Украине, имел разрешение на вход в порт Херсона. Об этом сообщил в воскресенье капитан судна "Механик Погодин" Михаил Замятин.
Для захода в акваторию порта капитан судна в соответствии с Кодексом торгового мореплавания Украины получил разрешение администрации порта (капитана порта) через агента - украинскую компанию Инфлот-Херсон. Первое уведомление о заходе в порт было направлено за 3 дня до прибытия. В связи с этим все ответственные службы знали о танкере и его собственнике заранее. В случае наличия каких - либо претензий со стороны Украины имелись все возможности для ограничения захода танкера в порт, сообщает "МК". Но уже после постановки судна к причалу, на основании Предписания СБУ Украины поступил запрет таможни на выгрузку груза, а капитан порта запретил танкеру выходить из акватории.
Судно перевозило дизельное топливо из Туркменистана на Украину.
В Киеве считают, что танкер "Механик Погодин" нарушил санкционный режим Украины. Как утверждают власти, судно принадлежит находящейся под украинскими санкциями компании "ВЭБ Лизинг".
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