В акваторию Черного моря вошел американский ракетный эсминец

В минувшее воскресенье, 12 августа, американский эсминец Carney, оснащенный системой противоракетной обороны Aegis, вошел в акваторию Черного моря. Об этом заявили в пресс-службе 6-го флота ВМС США.

Согласно последней информации, данный корабль направился в Черное море для того, чтобы провести ряд операций по обеспечению безопасности, передает ТАСС.

Кроме того, эсминец призван продемонстрировать приверженность США стабильности в регионе. Время, которое судно проведет в данных водах, позволит увеличить совместимость с прочими флотами, а также наладить процесс обмена опытом и информацией с другими странами, уточнил командир Carney Тайсон Янг.