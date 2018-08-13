ДТП в Китае: есть девять погибших

ДТП с участием трёх грузовых автомобилей и двух микроавтобусов произошло на скоростном шоссе в китайском Ханчжоу. В ходе произошедшей аварии погибли девять человек, а еще трое пострадали.

Как сообщает NEWS.ru, причина ДТП и виновник неизвестны. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства случившегося.