В США при раскопках обнаружили старый индейский форт

В ходе плановых археологических изысканий в Коннектикуте, США, на строительной площадке старого железнодорожного моста были найдены остатки индейского форта и несколько тысяч артефактов.

Эксперты оценивают возраст некоторых из найденных артефактов в районе 3000 лет. они были обнаружены в руинах старого индейского форта в Норуолке, неподалеку от реконструируемого 122-летнего пешеходного моста.

Археологи считают, что найденный форт использовался в первой половине XVII века для торговли между коренными жителями и голландскими поселенцами. После проведения необходимых исследований все найденные артефакты будут переданы в музей, сообщает РИА Новости.