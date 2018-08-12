Джим Керри высмеял космическую деятельность Трампа

Американский актер Джим Керри высмеял решение президента США Дональда Трампа о создании космических войск, назвав его запредельной тупостью в погоне за президентским рейтингом.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Америка не намерена плестись в хвосте у Китая и России в космической отрасли, и призвал выделить космические силы в отдельный вид войск. Затем стало известно о планах правительства США создать до 2020 года военно-космическое министерство.

«Ваш президентский рейтинг опустился ниже плинтуса? Взывайте к силам космоса! Вперед, за пределы тупости!», - прокомментировал деятельность американского лидера Джим Керри.

Пользователи подхватили меткое словцо, и фраза «Вперед, за пределы тупости!» уже разошлась на мемы, сообщает РИА Новости.