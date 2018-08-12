Нетаньяху назвал арабский митинг вызовом существованию Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что прошедший накануне в центре Тель-Авива арабский митинг является однозначным свидетельством необходимости закона о еврейском характере государства.

«Вчера мы получили однозначное свидетельство вызова существованию государства Израиль и необходимости закона о национальном характере государства. Мы видели флаги Организации освобождения Палестины в центре Тель-Авива. Мы слышали лозунги на арабском «Кровью и огнем мы очистим Палестину». Демонстранты хотят стереть Израиль как национальное государство еврейского народа», - заявил Нетаньяху на заседании правительства.

«Теперь яснее, чем прежде, что Закон о национальном характере государства необходим. он нужен, чтобы гарантировать будущее государства Израиль как национального государства еврейского народа», - высказался премьер-министр.

Из почти девяти миллионов граждан Израиля более 20% составляют арабы. Формально они имеют такие же права, как и еврейское большинство населения, сообщает РИА Новости.