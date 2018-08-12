Пропускной пункт на границе Крыма и Украины возобновил работу

Контрольно-пропускной пункт «Каланчак» на границе Украины с севером Крыма возобновил свою работу. Об этом сообщили агентству ТАСС в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Крыму.

По данным украинской стороны, работа пропускного пункта была затруднена из-за восстановления базы данных таможни. Однако, согласно сообщению, в настоящее время КПП продолжил работу в штатном режиме.

Напомним, как ранее сообщали АН, работа одного из трех контрольно-пропускных пунктов на границе с Крымом была приостановлена с украинской стороны на неопределенное время, о чем, в свою очередь, также информировало крымское пограничное управление ФСБ РФ.