Запад превратил Украину в полигон для уничтожения негодных боеприпасов. Об этом сообщила пресс-служба оперативного командования ДНР.

Артиллерийский склад «Восток» находится в районе населенного пункта Розовка. Это в Запорожье. До передовой около 60 километров. Туда и свозят старые боеприпасы, которые Украине поставили страны НАТО.

В сентябре на этом складе ожидается поступление новой партии боеприпасов. Сейчас там готовятся дополнительные места для складирования крупнокалиберных артснарядов. Поставки ожидаются из стран, некогда входивших в советские времена в социалистический блок.

За десятки лет хранения снаряды становятся непригодными для использования. Обычно их утилизируют. Однако представители военного ведомства Украины договорились о закупке непригодных снарядов, чтобы поставить их в свою армию.

Справка АН: Снаряды с истекшим сроком годности представляют опасность при их использовании. Составные части могут быть уже изношенными. Это может привести к преждевременному срабатыванию компонентов. Говоря другими словами, взрыв может произойти в канале ствола. Обычно старые снаряды артиллеристы отстреливают на ученихя. Если срок хранения превышен, то их уничтожают на специальных полигонах.