Украинских снайперов готовят инструкторы из НАТО

Разведка армии ДНР получила информацию о подготовке украинских снайперов под руководством инструкторов НАТО. Об этом сообщило оперативное командование Донецкой народной республики.

Тренировочный лагерь, где происходит подготовка украинских снайперов, находится под Мариуполем. Сейчас там готовят около 30 снайперов. Инструкторами стали военнослужащие стран, которые входят в блок НАТО.

«Мы не исключаем, что подготовка снайперов ведется в связи с поставкой партии снайперских винтовок из стран-участниц НАТО, о которых мы говорили ранее», — пояснили представители министерства обороны ДНР, комментируя информацию.

Мариупольское направление сейчас является одним из самых тяжелых в ДНР. Сводки чуть ли не ежедневно сообщают об обстрелах на юге Донецкой народной республики. Украинская армия регулярно обстреливает населенные пункты из крупнокалиберных минометов. По словам бойцов, которые держат оборону на мариупольском направлении, снайпера в последнее время стали гораздо опаснее, чем были раньше.

— Раньше большую опасность представляли снайпера-наемники, которые работали на украинской стороне, — пояснил корреспонденту АН ветеран войны на Донбассе с позывным Спикер, — украинские снайперы в подавляющем большинстве особой опасности не представляли. Раньше наш нормально подготовленный снайпер щелкал «укропов» пачками. Не буду говорить где, но были случаи, когда украинский снайпер в зеленом камуфляже выползал на красную крышу. Сейчас на тех же позициях парням приходится постоянно прятаться. «Укропские» снайпера научились стрелять достаточно точно.