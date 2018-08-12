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Во Франции обнаружена бомба времен Второй мировой войны
12 августа 2018, 17:08 [ «Аргументы Недели» ]
Бомба весом порядка 230 килограмм была обнаружена в воскресенье французского Руана. По сообщениям местных правоохранителей, на время проведения операции по разминированию жители прилегающих районов были эвакуированы.
Согласно сообщениям французских СМИ, бомба времен Второй мировой войны была найдена в центре города на стройке. Над разминированием такой необычной находки специалисты-саперы работали с самого утра воскресенья. Благо, удачно.
"Мы уничтожили взрывоопасную часть детонатора - чувствительную часть системы взрывателя, которая представляет наибольшую угрозу", - рассказал Филипп Лука, занимающий пост главы департамента безопасности.
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