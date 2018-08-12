Во Франции обнаружена бомба времен Второй мировой войны

Бомба весом порядка 230 килограмм была обнаружена в воскресенье французского Руана. По сообщениям местных правоохранителей, на время проведения операции по разминированию жители прилегающих районов были эвакуированы.

Согласно сообщениям французских СМИ, бомба времен Второй мировой войны была найдена в центре города на стройке. Над разминированием такой необычной находки специалисты-саперы работали с самого утра воскресенья. Благо, удачно.

"Мы уничтожили взрывоопасную часть детонатора - чувствительную часть системы взрывателя, которая представляет наибольшую угрозу", - рассказал Филипп Лука, занимающий пост главы департамента безопасности.