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Украина опасается потерять два моря и государственность

12 августа 2018, 15:14 [ «Аргументы Недели» ]

Украина опасается потерять два моря и государственность
Фото: pixabay.com

В ближайшее время Украина может лишиться не только портов в Черном и Азовском морях, но и государственности, заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

Украинский заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил в интервью, что российское присутствие грозит Украине потерей портов в Черном и Азовском морях. По словам украинского политика, Киев не в состоянии справиться с этой ситуацией своими силами. Кроме того, Украина может потерять не только свои морские порты, но и государственность.

«У нас есть реальная угроза потерять государственность. Причем не обязательно военным путем. Достаточно Рабиновичу и Мураеву, Бойко и всей остальной этой пятой колонне провести большинство в парламент – и все, каюк. Украины нет, а есть Малороссийская губерния», - заявил Георгий Тука. Его слова приводит РИА Новости.

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