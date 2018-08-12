Порт в Бельгии эвакуирован из-за пожара на складе химикатов
12 августа 2018, 15:01 [ «Аргументы Недели» ]
Бельгийский порт Антверпена был экстренно эвакуирован в воскресенье утром в связи с сильным пожаром, охватившим портовый склад, заполненный сульфидом никеля, представляющим серьезную опасность для здоровья человека.
Об этом сегодня сообщает телерадиокомпания RTL. По словам очевидцев и сотрудников пожарных расчетов, работающих на месте происшествия, в небе над очагом возгорания образовалось густое облако едкого токсичного дыма.
Вокруг горящего строения создана так называемая "зона безопасности" радиусом около 2 километров, которую покинули суда и сотрудники предприятий. Сообщается, что власти призывают жителей близлежащих районов не открывать окна и двери домов, а также по возможности не пользоваться вентиляцией.
Добавим, пары от горения сульфида никеля весьма токсичны для человека: он обладает канцерогенным действием на организм, а вдыхание его паров может вызвать кровотечение. О причинах возгорания и возможных пострадавших информации пока не поступало.
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