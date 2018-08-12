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В израильском городе было выключено освещение ради метеоритного дождя
12 августа 2018, 14:54 [ «Аргументы Недели» ]
Власти израильского города Мицпе-Рамон накануне вечером дали распоряжение выключить освещение, чтобы местные жители и гости могли полюбоваться метеоритным дождем. А паломничество в такие дни в этот город неспроста.
Любители звездопада съезжаются в Мицпе-Рамон потому, что он расположен на краю кратера Рамон, признанного Международным заповедником ночного неба. Здесь находится самая большая астрономическая обсерватория в Израиле. Диаметр телескопа составляет 1 метр.
А прошедшей ночью на специально организованной астрономической площадке было установлено большое количество телескопов, так что каждый желающий мог наблюдать за красивейшим астрономическим явлением.
Как сообщалось ранее, ежегодный звездный поток Персеиды смогут увидеть земляне в эти дни. При условии безоблачной погоды с вечера субботы до утра воскресенья можно было наблюдать сгорание до 120 метеоров в час.
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