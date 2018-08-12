В ОБСЕ признались, что предупреждают Украину о своих поездках по ДНР

Представители миссии ОБСЕ признались, что предупреждают украинских военных о своих поездках на позиции армии Донецкой народной республики. Это им нужно, чтобы украинская сторона прекращала стрельбу.

Скандальное признание прозвучало на дороге, которая ведет на Саханку. Этот населенный пункт постоянно находится под плотным огнем вооруженных сил Украины. За несколько дней до разговора окрестности Саханки подверглись плотным обстрелам. Буквально накануне село Ленинское, которое находится по соседству, было практически «перепахано» минами калибра 120 миллиметров. АН уже сообщал об этом.

Минувшая ночь сильно удивила местных жителей, которые успели привыкнуть к разрывам крупнокалиберных мин в своих дворах. Сегодня было относительно тихо. Лишь изредка работал пулемет «Утес» и где-то на удалении были слышны разрывы.

Причина тишины выяснилась в районе полудня. В населенный пункт двигался патруль ОБСЕ. По дороге представители миссии остановились, чтобы поговорить с представителями силовых структур ДНР. В ходе разговора возник вопрос почему, когда «обсешники» приезжают, сразу наступает тишина. Международные наблюдатели признались, что предупреждают о своих выездах украинскую армию: «У нас патруль с той стороны, который предупреждает о нашем присутствии здесь, чтобы там не стреляли».

Все последующие вопросы присутствовавшего при разговоре корреспондента АН представители миссии ОБСЕ оставили без ответа: «Никаких заявлений для прессы. Я разговариваю с представителями блок-поста».