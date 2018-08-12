Более 450 человек пострадали во время массовых акций протеста в Румынии
12 августа 2018, 14:26 [ «Аргументы Недели» ]
В Румынии состоялась вторая акция протеста. На площадь Виктория в Бухаресте вышли 25 тысяч человек, которые не согласны с действиями правительства. Многие протестующие - это румыны, которые уехали из страны.
Они решили вернуться на родину ради участия в митингах.
На прошлой акции митингующих было гораздо больше. На площади собралось около ста тысяч протестующих. 10 августа минимум 450 человек получили травмы в ходе жесткого разгона митинга в Бухаресте. Акция быстро переросла в столкновения с полицией, против манифестантов был применен слезоточивый газ и водометы. Вторая акция прошла более мирно. К середине ночи протестанты разошлись.
Участники митингов требуют роспуска парламента страны, досрочных выборов, создания однопалатного парламента, а также независимости юстиции. Действующие власти обвиняются в коррупции, выражается недовольство низкими зарплатами.
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес