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Мокрые полотенца помогают вычислять "черных" арендодателей в Испании
12 августа 2018, 13:22 [ «Аргументы Недели» ]
В Испании придумали оригинальный способ борьбы с домовладельцами, которые незаконно сдают свою жилплощадь. Увидев на балконе слишком большое количество мокрых полотенец, местные власти штрафуют нарушителей.
"Стучат" на них властям обычно соседи, сообщает РИА Новости. По новым правилам, владельцы испанских домов и квартир для сдачи их в аренду должны получить специальную лицензию и отчитываться о количестве арендаторов и сумма доходов. Штраф нарушителям может достигать 40 тысяч евро.
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